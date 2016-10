12 marins-pêcheurs secourus au large

Réagissez

Samedi vers 17h30, un sardinier avec à son bord 12 marins-pêcheurs a coulé au large de la plage Bekhta, à l’ouest du port de Ghazaouet, a-t-on appris des garde-côtes.

Selon notre source, une importante brèche dans la partie immergée a été la cause du naufrage du sardinier, qui a pris un volume d’eau impressionnant en quelques minutes. D’ailleurs, la submersion de l’embarcation a été tellement rapide que le patron n’a même pas eu le temps de lancer un SOS. Heureusement, un matelot a eu le réflexe d’alerter par téléphone portable l’armateur qui, à son tour, a prévenu les garde-côtes. Sitôt alertés, ces derniers ont enclenché le dispositif de sauvetage. Les marins-pêcheurs étaient tous dans l’eau et nageaient vers la plage de Bekhta. Heureusement, il faisait encore jour, les conditions météorologiques étaient excellentes et la visibilité parfaite. Ce qui a permis aux garde-côtes de localiser rapidement les naufragés et leur porter secours. Une enquête a été ouverte par les services compétents.