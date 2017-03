Réagissez

A l’occasion des vacances scolaires de printemps, la maison de la culture Abdelkader Alloula, comme chaque année, a élaboré un riche programme d’activités artistiques destinées aux enfants.

Du mardi 21 au vendredi 24 mars, différentes activités seront au menu : des pièces de théâtre, des ateliers de peinture, des spectacles de marionnettes, des tours de magie seront proposés aux enfants à partir de 14h. L’animation de ce programme pour divertir les enfants et, surtout les initier à l’art, a été confiée à de jeunes artistes locaux.

Un autre programme, destiné cette fois-ci aux adultes amateurs du 4e art, débutera le 27 du mois en cours par une pièce de théâtre de la coopérative Jil 2000 Kadour Benachour et s’achèvera le 30 du même mois par un one- man-show de Walid Seddiki de la coopérative El Afsa. Au menu de ce programme appelé «Les journées de théâtre de Tlemcen», plusieurs présentations : Mizane el hob, de l’association Les 7 arts, Mister ferraille, de la troupe Boulenouar Mehdi, Moussafir ellayl, de la troupe Benkenadil Amine et El arbi rahbaghi, de l’association Tagrart.

Le programme sera enrichi par des conférences animées par des dramaturges et critiques de théâtre. Par ailleurs, la Maison de la culture organisera un après-midi musical, à l’occasion de la Journée mondiale de la femme, avec la participation de Azzedine Bouabdallah et Chaba Nesrine de Bouira, qui seront accompagnés du groupe Djawhara et, pour y ajouter une touche de beauté et de délicatesse, un défilé de mode.