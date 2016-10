Vol inaugural Alger-Tiaret

Réagissez

La compagnie nationale, filiale de Sonatrach, Tassili Airlines, a inauguré, hier matin, le premier vol de la ligne Alger-Tiaret-Oran depuis l’aéroport Houari Boumediène vers celui de Abdelhafidh Boussouf de Aïn Bouchekif.

L’avion, un petit porteur qui transportait une quarantaine de passagers dont quelques députés et des membres de l’exécutif, a atterri à 8h45 sur le tarmac de cette infrastructure aéroportuaire renforcé pour la circonstance. Une reprise du trafic boosté par la volonté des pouvoirs publics centraux et locaux de désenclaver au maximum une région appelée à faire sa mue à la faveur de l’implant d’un important pôle industriel et de sa vocation agricole qu’ils promeuvent.

Le wali de Tiaret s’est dit «heureux de voir la région bénéficier de ce mode de transport», ajoutant «vouloir accompagner TAL dans sa quête de rentabiliser au maximum cette nouvelle ligne». C’est à ce titre que «la compagnie aérienne a conclu des conventions avec certaines institutions dont les Douanes, les militaires basés dans l’usine de montage de véhicule Mercédès, Sonatrach, ainsi que certains patrons dont le président du groupe TMC-CIMA Motors», a affirmé Belkacem Harchaoui dans la salle d’attente retapée pour la circonstance.

En perspective, a déclaré M. Harchaoui, «la compagnie songe à ouvrir une ligne depuis Tiaret vers Frankfurt, en Allemagne, du fait de la présence d’une importante communauté de Tiaréti vivant en Bavière». La billetterie reste pour le moment disponible dans cinq agences locales de voyage alors que le prix du billet Tiaret-Alger tourne autour de 3000 DA.

Certains opérateurs optimistes espèrent voir TAL programmer des vols en début de semaine en direction de la capitale et même vers Oran. «Les formules restent à d’éventuelles élaborations», conclut un responsable.