Violences à Sidi Bakhti

Réagissez

Sidi Bakhti a été secoué, avant-hier soir, par des violences. La situation a, en effet, dégénéré suite à une altercation entre les employés et les fils d’un entrepreneur, d’une part, -celui qui réalise les travaux de conduite et de raccordement du village en gaz de ville pour le compte de Sonelgaz-, et les jeunes du village. Ces derniers ont saccagé des machines et des engins de cette entreprise privée et incendié un camion et s’en sont pris au transformateur électrique qui alimente la commune, plongeant une partie de la localité dans le noir. La situation a failli prendre de l’ampleur quand les manifestants qui se disaient «outragés et bafoués dans leur amour-propre», ont voulu s’en prendre aux travailleurs et aux enfants de l’entrepreneur, n’eut été l’interposition des gendarmes. Les manifestants se sont dirigés vers le siège de la brigade, mais les renforts les en ont dissuadés. Selon des sources concordantes, tout a commencé quand le chauffeur du camion, passant outre les sollicitations, a déchargé du sable devant le café du village.