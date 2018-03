Vers le déblocage des projets d’infrastructures sportives

Réagissez

La visite du ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Ould Ali, devrait intervenir dans un contexte marqué par certains projets, à l’exemple de la piscine olympique, dont la durée de réalisation cumule près de quarante ans de retard.

Qu’à cela ne tienne, cette piscine a pris forme et est dans sa phase terminale et c’est tant mieux pour tout le monde. A ce projet controversé dont le dossier va être clos, s’ajoute celui du lycée sportif, dont l’assiette est située, comble du paradoxe, à proximité de la zone industrielle. Récupérée après son externalisation par l’ex DVP-SNVI, la structure a été réalisée, selon ses concepteurs dont l’ex-wali, Mohamed Bousmaha, pour être un lycée sportif, mais le projet, qui a lui aussi défrayé la chronique locale, est recadré pour en faire un complexe sportif de proximité. Troisième et important point à l’ordre de la visite du ministre, l’aménagement du parc omnisports Kaïd Ahmed. Cette infrastructure, y compris son stade, inaugurée un certain 24 avril 1987, décrépit et focalise les attentions, non sans polémique, sur la pose d’un tartan à la place du gazon naturel. D’autres haltes sont prévues au programme du ministre.