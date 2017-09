Une rentrée des classes perturbée

Réagissez

Les parents d’élèves de l’école Ahmed Medeghri de Ksar Chellala ont refusé, hier, que leurs enfants rejoignent leurs classes en signe de réprobation contre l’insalubrité qui règne dans et autour de cet établissement scolaire. Aussitôt informés, les autorités communales et le chef de daïra se sont déplacés pour convaincre les protestataires de laisser leur progéniture intégrer l’école non sans mobiliser le service de nettoiement pour enlever les monticules de détritus et déchets solides qui jonchaient jusqu’aux travées de la cour de l’école restée longtemps sans directeur. L’école, rapportent des sources locales, ne dispose pas de mobiliers scolaires convenables en dépit des sommes colossales consacrées à ce chapitre. En plus de cette action de certains parents, les enseignants du lycée Lebgaa Lakhdar sont montés au créneau en refusant «la nomination d’un directeur ayant fait l’objet d’une mesure disciplinaire» et appelant la directrice de l’Education à «appliquer les décisions du conseil pour que la sérénité règne dans ce lieu du savoir». Idem à Medrissa, à l’ouest du chef-lieu, où les professeurs ont observé un sit-in de deux heures en signe de protestation contre l’absence d’un directeur dans cet établissement qui a connu des perturbations organisationnelles qu’ils imputent en partie à l’ex- directeur muté ailleurs.