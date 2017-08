Une liste de 2600 logements sociaux sera affichée en ligne dès aujourd'hui minuit

Réagissez

La liste des 2600 logements sociaux au niveau du chef-lieu de wilaya de Tiaret sera mise en ligne à partir d'aujourd'hui minuit avec photos des heureux et heureuses élu(e)s, a affirmé à El Watan un responsable. Elle sera parallèlement placardée sur les frontons de certains édifices publics pour être accessible à tous en temps réel. Jamais de mémoire de Tiaréti un tel nombre de bénéficiaires n’a été observé depuis les années 1980. De par sa consistance, cette liste est appréhendée à juste titre et a nécessité une grande mobilisation et dépenses d’énergie, dont celle liée à la communication, jamais égalées.