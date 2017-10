Une gare informelle incommode les habitants d’une cité

Réagissez

Les habitants de la cité Aït Amrane et du boulevard Moulay Boucherit, de la ville de Sougueur, 26 km au sud de Tiaret, vivent un vrai calvaire depuis qu’une gare informelle de stationnement de bus s’est implantée de fait depuis déjà trois années.

La situation qu’endurent les dizaines de familles qui résident autour du site est cauchemardesque. Le ronronnement des moteurs et la pollution que génèrent ces véhicules sont le lot des riverains alentour. Tout autour des lieux, s’est créé un véritable capharnaüm où il devient difficile de se reposer et avoir un brin de tranquillité. «De temps à autre, des rixes éclatent. Les murs de nos habitations sont devenus pour les passagers des urinoirs à ciel ouvert. Plutôt un endroit inapproprié qu’on a laissé démesurément croître en dépit du bon sens et des textes réglementaires», se désole un habitant du quartier. «Cette gare informelle n’est prévue dans aucun POS (Plan d’occupation des sols) ni n’a été créée par les pouvoirs publics, mais reste le fait de gens qui ont fini par asseoir leur propre loi», fait savoir une lettre, la énième du genre, que les protestataires viennent d’écrire aux autorités compétentes et dont copie nous a été remise. «Nous sommes soumis à un diktat», lâchent, dépités, nos interlocuteurs, qui ont fait le déplacement jusqu’à notre rédaction. Y aura-t-il un retour d’écoute à cette légitime préoccupation citoyenne ?