Une formation dédiée au management des associations

Le Centre de ressources des organisations de la société civile (Crosc) a organisé, sous la houlette du Réseau algérien pour la défense des droits de l’enfant NADA et en partenariat avec l’association Enfance en détresse El Hachemi Fatima-Zohra de Tiaret, une formation dans le cadre du renforcement des capacités des associations, sous le thème du «Management des associations», incluant la planification stratégique, gestion administrative, financière, gestion des ressources humaines et communication.

Cette formation, qui cible 25 acteurs associatifs de 10 associations différentes, a eu pour décor l’hôtel Tagdempt de Tiaret, fait savoir Dr K. Belkhodja, cheville ouvrière des luttes pour plus de dignité et d’égards aux enfants démunis de la wilaya de Tiaret, qui ajoute que le Crosc est un «dispositif pérenne d’accompagnement et d’appui/conseil aux associations algériennes à travers l’offre de service de formation et d’information mis à leur disposition».

Créé en 2014 par un ensemble d’associations, il vise «la mise en place d’un portail d’information au profit des associations, des institutions, des ONG et étude sur le mouvement associatif algérien, la consolidation des acquis des différents programmes et projets, entre autres la formation de formateurs et animateurs de la vie associative, la mise enlace d’outils de formation et la réalisation de formations en management associatif et management de projet au profit d’au moins 360 associations. La mise en place d’un système d’appui de proximité et de renforcement individuel des associations locales». «Durant cette phase de 2014-2017, le centre assurera ces formations au profit des associations de 18 wilayas du pays», conclut le président tout récemment reconduit du Réseau Nada, Abderrahmane Araar.