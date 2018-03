Une cinquantaine de commerçants lancent un S.O.S.

Réagissez

Les travaux de réalisation d’une gare routière dite «Aïn Guesma» à la sortie sud de la ville de Tiaret, connaissent des progrès tangibles, tant l’attente des usagers du transport n’a que trop duré.

Le hic, c’est l’enclavement d’une cinquantaine de commerçants qui se sont retrouvés, du fait de l’absence d’ouverture, coincés et obligés, tôt ou tard, de mettre la clé sous le paillasson.

Hier, alors qu’on visitait les lieux, les propriétaires des magasins qui longent les quatre quais en construction, ainsi que certains locataires, sont spontanément sortis pour «exprimer leur inquiétude de voir tôt ou tard leurs locaux fuis par les usagers, car aucune issue ou porte ne se trouve sur les plans établis par le bureau d’études et visés par le maître d’ouvrage qui est la DEP (Direction des équipements publics)».

En proie, quelque temps, avec les conséquences induites par le passage de la ligne haute tension, le manque d’éclairage public et l’insécurité, les riverains ont cru bon de pousser un grand «ouf» de soulagement, dès lors que ces contraintes ont été levées par les pouvoirs publics, mais voilà qu’ils se trouvent confrontés à une situation inédite, avec la réalisation, pourtant très souhaitée par toute la population de Tiaret, de cette gare. Inutile de décrire les visages crispés et les craintes de voir leurs affaires pâtir des aléas liés à l’absence d’ouverture donnant sur leurs commerces. Certains ont eu comme un avant-goût, après qu’ils eurent constaté, avant-même la réalisation finale de la gare, une désaffection de la clientèle, constituée des usagers du transport. D’autres ne s’acquittent que difficilement de leurs charges, non sans conséquences sur leur quotidien et c’est pour ces raisons qu’ils lancent un S.O.S en direction des autorités compétentes pour instruire les partenaires impliqués dans ce projet de procéder à un tout petit changement qui va, indubitablement, susciter la symbiose.