Une candidate subit un déluge

Réagissez

Ces attaques verbales violentes se sont déroulées sur le perron du siège de la daïra, causant à cette femme candidate de «sérieux traumatismes psychologiques et une atteinte à sa dignité de femme algérienne», dénonce-t-elle.

En dépit de son âge, cette respectable dame, qui a pu mener son assemblée à la sérénité après un bref intermède lié au limogeage de son prédécesseur, n’a même pas pu bénéficier de la sagesse de certains de ses adversaires issus de formations se réclamant «démocrates» notamment par un candidat, tête de liste RND, «très menaçant», a-t-elle expliqué. Après avoir été insultée par des propos aux relents xénophobes et misogynes, l’ex-maire a saisi le procureur de la République près le tribunal de Tissemsilt territorialement compétent, la commission de surveillance des élections, ainsi que le secrétaire général du bureau de wilaya du RND.

Contacté à ce sujet, le responsable du RND à Tiaret, Belkheiri Hamid, confirme avoir reçu la dame, mais ajoute «émettre des réserves quant au maintien de cette élue, candidate à sa propre succession, dans son bureau au-delà de la date limite imposée pour prendre congé des affaires de l’APC, soit le 29 octobre passé» et de conclure que «si elle a des témoins et des preuves de ce qu’elle avance, elle n’a qu’à porter plainte, puisque c’est une affaire de personnes et non de parti». Offensée et réfutant les insinuations de certains de ses adversaires, elle précise qu’«elle n’est plus en fonction et n’avoir pénétré l’enceinte de l’APC que pour régler des documents se référant à son congé expédié par la wilaya».