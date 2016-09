Un nouveau responsable à la gendarmerie

Réagissez

Le général Baibène Karim, commandant régional des groupements de Gendarmerie nationale d’Oran, a procédé, hier, en présence des autorités civiles, militaires et judiciaires, à l’installation d’un nouveau chef pour le groupement territorial pour la wilaya de Tiaret. Le colonel Lazhar Belouatar a été intronisé en lieu et place de Boutaleb Farid appelé à d’autres fonctions. A l’issue de la cérémonie protocolaire, le nouveau commandant du groupement de Gendarmerie nationale a souligné la volonté de son corps «d’œuvrer, en compagnie de l’ANP et tous les autres corps de sécurité, à éradiquer les résidus du terrorisme et de lutter sans relâche contre le crime organisé».