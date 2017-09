Un mort et quatre blessés dans un gigantesque incendie

Réagissez

Tout Tiaret a été ébranlé, samedi soir vers 19h35, quand suite à une explosion due à une fuite de gaz, un gigantesque incendie a ravagé deux magasins de mercerie- bonneterie, un appartement situé à l’étage et trois véhicules, dont l’un était de passage au moment de l’explosion.

Un incendie qui a surtout généré un mort et quatre blessés, dont un se trouve dans un état grave. Nasser Djelouat, 19 ans, a succombé sur le coup à ses blessures, du fait de la puissance de l’explosion et du feu qui l’a enflammé. Quatre autres blessés, âgés de 27 à 38 ans, dont le neveu et le frère de Nasser, et deux autres personnes, ont été évacués par des unités de la Protection civile aux urgences médico-chirurgicales de l’hôpital Youssef Damerdji, avons-nous constaté sur place. L’un d’eux a subi deux opérations et sera probablement transféré vers une infrastructure sanitaire spécialisée, aujourd’hui, alors que «les autres victimes, dont une voisine âgée de 45 ans, choquée et jusque-là sous bonne garde médicale, quitteront l’hôpital», dira M.Bentouati, wali de Tiaret, présent hier dans la ville, après avoir été la veille au chevet des victimes. Le chef de l’exécutif ajoute que «les propriétaires de l’immeuble, qui s’est totalement effondré, devraient l’aménager, une fois qu’une expertise technique sera faite». Cet incendie spectaculaire, intervenant quelques jours après l’attentat, a fait penser à un acte malveillant, mais les enquêteurs ont vite repéré une fuite de gaz dans ces deux locaux, un ancien café réaménagé au cœur de la ville, à la rue Emir Abdelkader (ex-Bugeaud). Le chargé de la Protection civile, Rabah Boukhari, précise que «pour circonscrire l’incendie, il a fallu l’intervention de cinq camions, cinq ambulances et la mobilisation de 45 pompiers».