Un imam suspendu suite à un prêche

Réagissez

Grosse polémique dans la contrée steppique d’Aïn Kermès, 65 km au sud-est de Tiaret, après que l’imam de la mosquée Chaib Draa Nourredine a fait l’objet d’une mesure disciplinaire qui lui a valu sa suspension de l’office ainsi que le gel de son salaire pendant une durée de 45 jours parce qu’il a été accusé, par les responsables de la localité, d’avoir dans un de ses prêches tenu des propos insinuant de l’injustice, voire le parti pris dans l’établissement d’une liste de 552 logements de type social locatif.

L’APC qui n’avait enregistré, le jour de l’affichage, aucune contestation publique comme c’est de coutume dans toutes les régions d’Algérie, a vite fait de déposer plainte contre l’imam et a argué que «l’imam, par son prêche malvenu car coïncidant avec les festivités de la Journée du chahid, voulait plutôt semer le désordre».

Le fonctionnaire du culte incriminé, et en réponse à ces graves accusations, a, dans une déclaration de presse, réfuté les griefs retenus contre lui et s’est dit «sidéré de constater que sa direction, sans entendre sa version des faits, encore moins diligenter une mission d’enquête, l’a suspendu» ajoutant qu’«il n’avait aucunement l’intention de nuire aux responsables ni de les rendre responsables mais son prêche motivé par les nombreuses plaintes de ses concitoyens se voulait une plaidoirie devant valoir l’équité pour tous, prenant pour exemple le cas d’une famille dans le besoin d’un toit et résidant à la cité du stade». Pour rappel, l’imam mis en cause devrait être traduit devant la commission de discipline.