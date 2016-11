Un étudiant condamné à 12 ans de réclusion pour crime

Réagissez

Achir Kheireddine, 23 ans, étudiant en 3e année universitaire, a été condamné, jeudi, à 12 années de réclusion et au paiement d’une somme de 2 millions de dinars au titre de dédommagement à la famille de la victime, pour crime commis, le 11 juin 2016, à l’endroit de Hocine Ahmed, âgé de 28 ans.

Ce dernier n’étant autre qu’un de ses gendres, venu régler un contentieux familial des plus banals. Les faits qui se sont déroulés au soir du 5e jour du Ramadhan à Aïn Bouchekif, 17 km à l’est de Tiaret, a valu à l’accusé de se venger d’un acte de violence commis, quelques instants auparavant, contre son père venu sur les lieux au même titre que toute la fratrie. «La bataille rangée qui s’est achevée par un meurtre aurait pu être évitée si certains des belligérants avaient usé de sagesse, mais dans ces contrées où l’on continue à régler par le sang les affaires d’honneur, tout est prétexte à la violence», dira Me Benamara, avocat du jeune étudiant qui s’en sort plutôt avec des circonstances atténuantes, puisque le représentant du ministère public avait requis la peine capitale. Me Babou, avocat de la partie civile, a beau insister sur «l’acte ayant engendré le décès tragique de la victime» qui recevra un fatal et profond coup, fruit d’une vengeance inouïe, le tribunal a quand même pris en charge les antécédents de l’accusé. Même la mère de la victime est venue en pleurs «réclamer le plus haut châtiment», alors que le prévenu a évoqué des «gestes destinés à seulement lacérer le corps de son vis-à-vis».