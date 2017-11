Un édifice affecté à Algérie Poste

Réagissez

L’inexploitation, voire l’état d’abandon, de centaines de locaux dits «du Président» et les grosses polémiques induites par cet état de fait, ont amené le chef de l’exécutif, après réflexion et consultations de beaucoup de parties, de les destiner à d’autres usages. Avant-hier, en marge de sa visite dans les dédales du chef-lieu de wilaya, il a décidé d’affecter un imposant centre commercial situé au cœur de la ville (149 locaux) à l’administration d’Algérie Poste. Ravi de l’aubaine, le directeur de cette entité publique qui entreprend un vaste programme de modernisation de ses structures, a exprimé sa satisfaction et s’est dit «disposé à aménager les lieux au profit d’une clientèle en quête de qualité de service». Ali Kadda Lariche a expliqué que ce joyau architectural va abriter le complexe d’Algérie Poste, ajoutant qu’après l’engagement de procédures, une étude va être lancée et des aménagements entrepris pour en faire en plus de la direction, un bureau de poste moderne, un centre de traitement du courrier, un centre financier, des logements d’astreinte et toutes les dépendances d’une institution publique digne de ce nom.