Un dangereux gang neutralisé

Après une longue filature, les services spécialisés de la police ont démantelé un dangereux gang constitué de cinq personnes, qui faisait du chantage à de jeunes adolescents de la ville de Tiaret.

Les mis en cause, précisent nos sources, «photographiaient les victimes dans des positions équivoques pour les faire chanter et leur soutirer de conséquentes sommes d’argent». La bande qui, bien que prenant toutes les précautions d’usage, est finalement tombée dans les filets. Remontant le fil de l’histoire grâce à une vidéo en leur possession, les enquêteurs ont identifié les auteurs et les ont présentés devant le magistrat instructeur.