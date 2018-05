Un agent de nettoiement victime d’un accident du travail

Réagissez

En quelques mois, les services de nettoiement de la ville de Tiaret viennent de perdre, de nouveau, un des leurs dans des conditions horribles.

La semaine dernière, Khadraoui Abdelhakim, agent communal âgé de 26 ans, est mort écrasé par un camion qui amorçait une marche arrière au niveau du lieu-dit Aïn Mesbah. Au décompte macabre, c’est la troisième victime du genre à passer de vie à trépas du fait de la vétusté du matériel et des maladresses de certains chauffeurs.

Loin d’être un cas isolé, le décès tragique de ce jeune travailleur, la veille de la Fête du travail, repose la question du dispositif sécuritaire en milieu professionnel.

Ce tragique accident intervient pour ce corps pénible à un moment où un nouvel Epic a été créé pour s’occuper des espaces verts, de l’éclairage public et des enlèvements de déchets ménagers.

Une entité qui devrait amener son responsable déjà désigné, avant de se lancer dans le challenge d’élaborer une feuille de route et surtout de mettre à niveau les moyens d’intervention dans une ville de plus de 400 000 âmes. En plus des 120 employés du service de nettoiement qui seront affectés vers la nouvelle entreprise, les pouvoirs publics ont mis les moyens financiers qu’il faut et d’aucuns s’attendent à une amélioration des conditions de travail face à cette série de drames qui endeuillent cycliquement de pauvres familles.