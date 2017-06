Un agent de nettoiement écrasé par un camion

Réagissez

B. Abdelkader, un agent de nettoiement, âgé de 43 ans, a été mortellement écrasé, samedi matin, à proximité du centre de dialyse au centre-ville de Tiaret par un camion, alors qu’il s’employait à ramasser les immondices et les sacs plastiques. Ayant trébuché, la victime a soudainement glissé sous les pneus du véhicule qui reculait. Un incommensurable drame qui a endeuillé sa famille et venu allonger la liste macabre des décès dus aux accidents de la circulation. Un drame qui rappelle aussi les conditions de travail pénibles auxquelles sont confrontés éboueurs et agents de nettoiement.