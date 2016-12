Trois aéronefs cloués au sol depuis des mois à l’aéroport

Réagissez

Les trois aéronefs de l’aéroclub de Tiaret sont toujours cloués au sol depuis des mois pour…..14 millions de dinars.

Une somme nécessaire pour la révision d’un appareil dans les ateliers de la mécanique aéronautique à Tafraoui. Les démarches, jusque-là vaines, des membres de ce club dont le toujours dynamique pilote Aoued Benali, n’ont pas titillé d’un brin la fibre des responsables locaux encore moins des élus. Et dire que cet aéroclub, l’un des tout premiers à l’échelle nationale qui dispose d’appareils de type Zleen, avait assuré des formations «diplômantes» à des dizaines d’élèves. Il suffit, en effet, de 45 heures de vol pour que l’apprenant se voie délivrer une attestation, une sorte de sésame à même de valoir des débouchés. Jusque-là, beaucoup de pilotes sont sortis de cette école. Certains sont même devenus des commandants de bord dans de grandes compagnies. Ayant bénéficié par le passé des aides de la wilaya, l’aéroclub reste depuis quelques temps privé de moyens financiers des plus élémentaires bien que des projets prometteurs soient envisageables. Que ce soit pour assister la protection civile, promouvoir le tourisme local ou assister le monde agraire, l’apport de l’aéroclub dans la vie de tous les jours n’est plus à démontrer mais pour une raison liée à …une panne, ça ne semble pas vouloir voler dans les airs !