Tousnina aura son lycée

La commune de Tousnina aura enfin son lycée. La cérémonie officielle de la pose de la première pierre a eu lieu, hier, par le chef de l’exécutif à l’occasion d’une visite de travail à Sougueur.

Sur site, Abdeslamn Bentouati a annoncé avoir délivré l’ordre de service à une entreprise locale retenue. D’une capacité de 800 places pédagogiques, dont 200 en demi-pension, le lycée de Tousnina qu’on compte réceptionner avant la rentrée scolaire 2017/2018, a longtemps fait l’objet d’une demande citoyenne ponctuée par des grèves cycliques. L’enveloppe initiale tourne aux environs de 28 milliards et les délais impartis restent courts, bien que l’entreprise bénéficiaire affirme pouvoir le livrer le plus tôt possible. Jusque-là, les élèves de Tousnina et des villages environnants poursuivent leur scolarité à Sougueur et dans des espaces cédés par la direction de la formation et l’enseignement professionnels.