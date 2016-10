Tiaret : Vaste opération de plantation d’arbres

Réagissez

Les militants écologiques de l’association locale Greenpeace Essalam el akhdar de Tiaret ont donné, samedi, le ton à une vaste opération de plantation de 600 arbres à travers cinq des 42 communes de la wilaya, manière à eux de «s’impliquer dans le programme en cours, lancé par le chef de l’exécutif, de planter un million d’arbres», a déclaré Mohamed Ghouzi Refassi, président de l’association.

Présent aux côtés d’adhérents des clubs verts de son entité et appuyés, pour la circonstance, par le personnel de l’établissement public hospitalier Fatima Zohra Aourai, il s’est dit «réservé quant à l’euphorie qui a gagné les pouvoirs publics locaux de planter un million d’arbres faute d’absence de pépinières à l’échelle locale». Notre interlocuteur fait savoir que, pour les besoins de l’opération entamée samedi à l’occasion de la Journée nationale de l’arbre, «il a fallu recourir à l’achat sur fonds propres de l’association de 400 plants et bénéficier de l’aide d’un pépiniériste privé de Tiaret». Deux pépinières, dont une publique relevant de la conservation des forêts, assurent une production totale de 50 000 plants/an, ce qui est insuffisant pour mener à bien l’ambitieux programme lancé par le wali, d’où «l’impérieuse nécessité pour certains jeunes promoteurs d’investir ce créneau encore vierge», ajoute M. Ghouzi Refassi.

Ce dernier se dit sensible et acteur pour préserver l’écosystème et appuyer le projet de planter un million d’arbres. Cela demande du temps. Qu’à cela ne tienne, les membres de l’association ont montré de l’entrain alors qu’ils plantaient thuyas, fusains, acacias et même des troènes panachés, histoire de semer l’espoir et le beau.