Tiaret : Une liste de 2246 bénéficiaires de logements sociaux affichée

Une grande effervescence a caractérisé, depuis avant-hier, aux environx de minuit et jusqu’à hier matin, la ville de Tiaret, dès que les listes, avec photos à l’appui, ont commencé à apparaître sur certains sites, dont celui de la wilaya et même sur les réseaux sociaux.

Un communiqué officiel de la wilaya a accompagné cet affichage pour dire qu’«une liste préliminaire de 2246 bénéficiaires a été rendue publique et il est demandé à celui ou celle s’estimant lésé d’introduire un recours motivé à déposer sous huitaine au siège de la wilaya ou à expédier par message électronique à la boîte ouverte à ce sujet».

Contacté pour plus de précisions, Mohamed Guesmi déclare que «tous les quartiers et le centre-ville de Tiaret ont été touchés par l’attribution, nonobstant Karman, qui a eu son gros lot avec 185 bénéficiaires». Et d’ajouter que «dans cette liste de 2246 bénéficiaires, on a inclus une liste additive de 245 personnes et repris 135 personnes qui se trouvaient en attente».

Plus explicite, notre interlocuteur fait savoir que «sur les 101 personnes recalées dans la précédente liste des 2600 logements, 57 ont été repris dans la liste des 2246». Diffusée simultanément sur 8 sites, dont ceux de la wilaya et de l’APC, la liste des bénéficiaires s’arrête aux demandes faites avant le 31 décembre 2010, explique-t-on.

En clair, cela voudrait dire que toutes les demandes introduites au-delà de cette date feront l’objet d’études ultérieures, sachant que, sur le quota de 6900 logements, il reste plus de 2000 à distribuer prochainement.

Dans le détail, on relève que 1200 bénéficiaires ont plus de 35 ans et 800 moins de 35 ans. «La commission, et pour plus de transparence, est allée au-delà de ce que prescrit l’article 23 définissant l’éligibilité, puisqu’en plus de la filiation du bénéficiaire, on a ajouté la photo, le nombre de points et la date de dépôt», conclut le chef de daïra.