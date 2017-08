Tiaret : Un mort et huit blessés dans deux accidents

Réagissez

Un mort et huit blessés, tel est le bilan provisoire de deux accidents de la circulation enregistrés, avant-hier, dans la région de Tiaret. Un des accidents est survenu entre les communes de Rechaïga et Ksar Chellala, à l’est du chef-lieu de wilaya, quand un véhicule de type Accent est entré en collision avec une Fiat. Le chauffeur du véhicule, D.Y., la cinquantaine, est mort sur le coup, tandis que son compagnon, blessé, a été évacué vers l’hôpital de Djillali Bounaâma de Ksar Chellala par la Protection civile. Le deuxième accident est survenu entre les localités de Mahdia et Sougueur. Une voiture Peugeot s’est renversée, causant des blessures à sept personnes d’une même famille, dont trois petits enfants. Des sources locales indiquent que les victimes ont été plus ou moins sérieusement touchées et évacuées vers différentes structures sanitaires.