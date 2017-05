Tiaret : Un mort dans une bataille rangée

Réagissez

La cité Sonatiba, au sud de Tiaret, a enregistré, en moins de 24 heures, deux incommensurables drames qui illustrent, malheureusement, les violences qui continuent de régenter la vie dans les populeux quartiers où promiscuité rime avec oisiveté, délinquance juvénile et insécurité. Hier, M.A., 37 ans, sorti pour calmer les esprits qui s’échauffaient devant chez lui, est subitement tombé raide mort au milieu d’un groupe de jeunes, qui s’invectivaient non sans s’adonner à un sport favori : le combat de rue. Certaines sources prétendent que la victime a été rouée de coups, alors que d’autres évoquent une attaque cardiaque qui a eu raison de lui. Non loin des lieux, moins de 24 heures plus tôt, une autre famille a été endeuillée quand un homme venait de trancher la gorge de son épouse, une couturière âgée de 50 ans. Trois suspects ont été arrêtés, font savoir nos sources.