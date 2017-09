Tiaret : Un budget consacré à l’amélioration urbaine

Réagissez

A l’issue de sa visite à Tiaret pour présenter ses condoléances aux familles des deux policiers morts dans l’attentat terroriste de jeudi 31 aout, et après avoir survolé le territoire du chef-lieu-de wilaya de Tiaret, le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Nourredine Bedoui, a promis une rallonge budgétaire de 4 milliards de dinars destinés, dit-on, à des opérations d’amélioration urbaine. Tiaret, ville ancienne qui s’étale sur plus de 2000 km2 «manque cruellement d’espaces verts, ses voies de communication ne sont pas totalement revêtues et la jeunesse ne dispose pas d’assez d’aires de jeux et d’infrastructures sportives. Destinée à redonner du lustre à une cité mégalopole de plus de 300.000 âmes, la rallonge budgétaire promise par le MICL s’apparente, aux yeux du maire, M. Rabah Boutheldja, à «une bouffée d’oxygène qui tombe à pic pour nous permettre en appoint de mener quelques programmes d’amélioration urbaine et lancer de nouveaux petits projets liés à la voirie, l’éclairage public et les aménagements urbains d’une manière globale». L’élu d’obédience FLN qui a donné en premier l’information en marge d’une conférence avec certains représentants de la presse locale, a rappelé que «l’APC qui ne disposait, au titre du budget de 2017 sur PCD, que de 15 milliards de centimes, ne pouvait faire face à une demande sans cesse croissante». Au-delà donc de l’annonce, d’aucuns s’attendent à la concrétisation de cette promesse qui s’apparente, en ces temps de vaches maigres, à une planche de salut.