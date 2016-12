Tiaret : Un affaissement de terrain suscite des inquiétudes

Réagissez



Les locataires des 40 Logements et même les piétons qui empruntent la voie menant vers l’ensemble urbain le Regina et vers la cité la Gare, au centre-ville de Tiaret, se sont vu interdire de passage depuis qu’un affaissement de terrain est venu aggraver la situation. Bien que des travaux lancés par l’APC soient entamés par une entreprise publique qui s’affaire à réaliser un grand voile en béton, la situation demeure préoccupante.

Et pour cause, les pouvoirs publics, qui craignent des dégâts, ont carrément barricadé les accès, mais les usagers en font fi en ôtant le grillage et en continuant à circuler comme si de rien n’était, alors que le danger plane toujours. Contacté à ce sujet, un responsable s’est dit «étonné que les mesures de prévention prises pour parer à de fâcheuses conséquences soient ignorées par les citoyens et que le maire sera avisé de cette situation, qui ne concourt pas hélas à la poursuite des travaux qu’effectue l’entreprise GBS». Cette dernière, qui s’est engagée à achever l’imposant mur de soutènement dans un délai de six mois, devra faire avec les aléas climatiques. D’ailleurs, c’est après les chutes de pluie que des éboulements ont été observés sur le site.

Un site où git un imposant projet routier abandonné par l’entreprise chinoise. Un projet dévolu à la direction des transports et destiné à la réalisation d’une gare routière urbaine apparemment frappé par le gel, bien qu’une dotation de plus de 400 millions de dinars ait été notifiée.