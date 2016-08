Tiaret : Tension sur le lait subventionné

Réagissez

Des centaines d’hommes et de femmes font chaque jour le pied de grue entre les murs du boulevard Kaïd Ahmed et le dépôt de lait d’en face au centre-ville de Tiaret, ces derniers temps.

A la faveur d’un dysfonctionnement dans les réseaux de distribution, du fait de l’implication de certains distributeurs dans des magouilles (et le tout allié à une mauvaise foi de certains agents qui cèdent une partie de la marchandise à des revendeurs à des heures avancées de la nuit), la tension est vite apparue dès le 3e jour du Ramadhan. Une perturbation apparemment voulue et qui a valu au directeur, M. Belhocine, de déposer sa démission du groupe Giplait après seulement 8 mois de présence. Ce désormais ex-responsable, contacté, dira qu’il ne pouvait plus «supporter de travailler dans un climat délétère sur fond de gestion de plusieurs scandales passés». Pressé de connaître les motivations qui l’ont poussé à jeter l’éponge, notre interlocuteur fait savoir que «la perturbation dans la distribution est due en partie à la mauvaise foi de certains distributeurs qui n’acheminent pas la cargaison à bon port, cédant le produit à des spéculateurs». Le nouveau directeur proposé par le groupe, M Benhadj Amar Sadek, a du pain sur la planche s’il veut redresser la situation.

En quête de sachets de 25 dinars, de surcroît plus prisés que le lait entier et partiellement écrémé, les citoyens, eux, déjà éreintés par la cherté de la vie, continuent d’éprouver des difficultés à mettre la main sur ce produit. Dès les premières heures de la matinée, une longue queue se forme devant de l’unique local de vente pour se voir délivrer 2, voire jusqu’à 4 sachets de lait. A l’unité publique qui a augmenté sa production se trouvent pourtant d’autres laiteries privées, notamment celles de Sougueur et Aïn Defla, qui viennent en appoint pour satisfaire la demande. Une source responsable a affirmé dernièrement que «la laiterie Sidi Khaled (Tiaret) a augmenté sa production de lait pasteurisé durant le mois sacré du Ramadhan où la demande est plus forte. La production est passée de 70 000 l/jour à plus de 100 000 l/jour, en plus de 20 000 l/j de lait frais collecté auprès des producteurs de la région». La même source ajoute «qu’un plan spécial pour le Ramadhan a été mis en place afin de permettre l’augmentation de la production et honorer toutes les demandes à Tiaret et dans d’autres wilayas voisines, comme Tissemsilt et El Bayadh entre autres. Ambitieux comme plan s’il n’y avait pas, embusqués, les spéculateurs.