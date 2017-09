Tiaret : Solidarité avec les démunis

Réagissez

Un total de 708 parts de viande, soit 354 moutons sacrifiés, ont été offertes par la Forem (Fondation nationale pour la promotion de la santé et le développement de la recherche) en collaboration avec l’association turque Hasne, au niveau du siège situé boulevard Saadi à Tiaret.

En présence du Dr Sahraoui, cadre de la fondation, les familles victimes du terrorisme, démunies et autres membres handicapés se sont vus remettre leurs parts de viande le premier jour de l’Aïd. D’autres communes, comme Medroussa, Guertoufa, Aïn Bouchekif et Mellakou ont eu un quota de 71 moutons chacune à répartir entre les familles préalablement recensées.

«Cela fait 15 ans que l’on opère ainsi en étroite collaboration avec des associations caritatives nationales ou internationales pour distribuer, gracieusement, des dons en nature ou en espèces aux familles victimes du terrorisme, malades du VIH et autres», a ajouté une source au niveau de cette association dont le président, le Dr Mustapha Khiati, continue de déployer d’immenses efforts pour apporter à ses concitoyens respect et solidarité. L’année dernière, la Forem avait effectué une opération similaire aux gens de Ramka et Tissemsilt affectés par la pauvreté, les maladies et les séquelles du terrorisme.