Tiaret : Ouverture du Salon du cheval

Réagissez

Le cheval à l’honneur à Tiaret

Tiaret s’est parée de ses meilleurs atours pour accueillir, à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 1er octobre prochain, les festivités liées à la 9e édition du salon national du cheval.

Pas moins de 2000 participants sont attendus dans la capitale du Sersou qui voudrait briller de ses mille éclats pour valoir de la joie et des sensations fortes au milieu de cavalcades et fantastiques chevauchées, et où le mot baroud rime avec flûtes et zorna pour que la fête soit totale. Depuis voilà 32 ans, quand fut donné le premier coup d’envoi jusqu’à nos jours, jamais, de mémoire de Tiareti, un salon n’a été entouré de tant de sollicitudes.

Et pour cause : cette présente édition qui intervient en pleine récession et au sortir d’une saison agricole désespérante, bénéficie du soutien financier de plusieurs sponsors, d’entités nationales ainsi que de la fédération nationale équestre. Nouveauté : le salon s’est vu doté cette année d’un commissariat, de l’édition d’une revue spéciale, d’un site web et du concours de l’APC qui n’a pas lésiné sur les moyens pour rendre attractive la cité qui recèle d’antiques champions.

Au total, ce ne sont pas moins de 30 wilayas qui ont confirmé leur participation en plus de représentants de quatre pays étrangers (Russie, France Maroc et Italie). Une dizaine de cavaliers y participent pour une course inédite des jockeys à l’hippodrome Kaid Ahmed, qui est au menu de cette édition, dont les préparatifs ont été menés jusqu’à leurs moindres détails par Abdeslem Bentouati.

Soucieux lui et son commissaire de soustraire la ville aux embouteillages et pour amener les gens à venir assister en masse aux courses, fantasias, sauts d’obstacles, vente aux enchères publiques et au concours modèle et allure qui se déroulera lui au haras privé «El Mesk», une navette toutes les 30 minutes a été prévue depuis le centre-ville vers le champ de tir, centre équestre et jumenterie «Chaou-Chaoua» où toutes les conditions sont réunies pour un bon déroulement des compétitions.

Berceau du cheval barbe, les organisateurs tablent sur une institutionnalisation de cet évènement majeur dans la région qui détient un parc équin et camelin important. En plus du programme attractif aux contours sportifs, la wilaya de Tiaret et ses célèbres tribus participent avec 30 troupes de cavaliers. Il y aura bien sûr de l’animation, des soirées artistiques, des expositions-ventes de produits artisanaux en parallèle aux courses hippiques dont le prix de la wilaya de Tiaret et des distinctions en clôture de la manifestation.