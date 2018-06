Tiaret : Neuf communes propres distinguées

Réagissez

Neuf des quarante-deux communes de la wilaya ont été primées, hier, en marge de l’ouverture de la deuxième session ordinaire de l’APW.

Une récompense dotée de prix et d’encouragements par la wilaya et la direction de l’environnement au profit des communes qui se sont distinguées au classement, par catégorie, de par la propreté et le cadre de vie dans leurs territoires respectifs. Si pour la première catégorie des villes de plus de 100 000 habitants, à l’exemple de Tiaret, Sougueur ou Frenda, les prix ont été ajournés, pour les trois autres catégories de classement, neuf communes se sont vu offrir des attestations de mérite. Il s’agit pour la 2e catégorie des villes de plus de 40 000 habitants et dans l’ordre de Rahouia, Aïn Kermès et Aïn Dheb. Pour la 3e catégorie de 10 à 20 000 habitants, Medrissa, Aïn Hedid et Tousnina ont été primées. Aïn Dzarit, Rosfa et Nadhora clôturent ce concours, appelé à se renforcer et devant permettre aux collectivités locales de se hisser à la hauteur des aspirations des citoyens mais aussi des pouvoirs publics qui ont mis les moyens pour ce faire. C’est d’ailleurs dans ce cadre que deux contrats de performance ont été signés, séance tenante, entre le wali et les nouveaux responsables de l’EPIC du centre d’enfouissement technique de Tiaret ainsi que de «Tiaret-Nadhafa». Comme annoncé précédemment, cette dernière a été dotée de moyens humains et financiers pour l’amélioration urbaine au niveau du chef-lieu de wilaya en plus du triptyque hygiène, éclairage public et verdure.