Tiaret : Les travailleurs de la jumenterie manifestent

L’ensemble du personnel du haras national «Chaou-Chaoua», à la sortie nord de Tiaret, a manifesté hier matin sa colère à l’intérieur de la jumenterie car, en plus du non-versement des salaires des deux derniers mois, subsiste la gestion controversée de la Société des courses.

En effet, la Société des courses hippiques et du pari mutuel (SCHPM) ne verse plus, et ce, depuis décembre dernier, la quote-part qui revient de droit aux haras, dont la jumenterie de Tiaret, l’une des rares qui continue de produire des étalons de race depuis sa création en 1877.

A l’aide de banderoles, les travailleurs qui restent sans le sou en ce mois sacré où les dépenses des ménages sont lourdes, fustigent ceux qui veulent programmer la mort de ces entités qui n’arrivent plus à équilibrer leurs comptes pour divers motifs. Un passionné du cheval, ancien cavalier et connaisseur attitré, rencontré sur les lieux, fait savoir que la jumenterie, qui ne vit que grâce aux ventes de chevaux et des produits de récolte, n’arrive pas à joindre les deux bouts, d’autant que les primes qui servaient d’appoint aux finances se sont taries, indûment, par la faute de certains gestionnaires de la Société des courses. «Non à la hogra !», «Les travailleurs inquiets pour leur avenir et celui du cheval» ont été, entre autres, les slogans brandis en ce jour de protestation.

Contacté, le directeur du haras national, Abdelmoumène Saïd, abonde dans le même sens et semble en adéquation avec les revendications des travailleurs. «Si nous arrivons à peine à vendre 50% des chevaux annuellement, cela est dû à une politique visant l’asphyxie de tout ce qui tourne autour du monde équin. Nous avons, renchérit-il, saisi toutes les autorités centrales et locales, tutelle, inspection du travail et même le syndicat UGTA pour alerter sur la situation qui prévaut. Ça ne peut plus continuer ainsi, à moins de vouloir carrément mettre entre parenthèses un labeur qui dure depuis des lustres». Cela intervient malheureusement à un moment marqué par les inquiétudes des travailleurs que suscite une éventuelle cession de parts à des investisseurs dans le capital de ces fermes pilotes.

Le haras national «Chaou-Chaoua» est considéré à juste titre comme une ferme pilote, mais le hic est de voir l’Office national de développement de l’élevage équin et camelin, qui a son siège à Tiaret, se murer dans un silence de cathédrale. C’est dire la gravité du problème.