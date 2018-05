Tiaret : Les foyers face aux dures restrictions d’eau

Réagissez

En dépit des réserves accumulées au barrage Benkhadda, qui a fait le plein ces derniers temps, des populations de la commune de Tiaret et certaines de ses agglomérations continuent de souffrir le martyre en ce mois de piété.

La distribution du précieux liquide se fait de plus en plus rare en certains endroits. Certains quartiers en arrivent à huit jours, d’autres à trois jours sans eau.

La situation devient inquiétante dès lors que, pour faire face à cette crise, les citoyens ont recours à l’achat d’eau de citernes. Avant-hier, les résidents de la cité 500 Logements se sont rassemblés au bas des immeubles pour trouver une solution, tant la situation devenait intenable. Ils disent ne pas comprendre pourquoi l’eau coule à côté et pas chez eux.

Alerté, le directeur de l’Algérienne des eaux explique que son entreprise vient de faire face à trois pannes successives qui ont perturbé la distribution. «Bien que les travaux de réparation soient achevés, nous avons entrepris de distribuer l’eau équitablement dans les cités qui ont connu des turbulences», dit Abderrahmane Hadjri, en ajoutant que «l’ADE distribue jusqu’à 35 000 m3/jour».

Une assertion qui ne semble pas en adéquation avec la demande sans cesse croissante de la population, d’autant que de nouvelles cités ont vu le jour.

En dehors de Tiaret, certaines autres contrées souffrent, elles aussi, de l’absence totale d’eau. L’exemple du douar attenant à l’ex-ferme Schmit, dans la commune de Guertoufa, en est une illustration parfaite. Les 150 familles qui peuplent ce patelin ne disposent même pas de réseau de distribution. «L’eau emmagasinée dans une bâche n’a coulé qu’une fois après la visite du wali et puis plus rien», pestent ces villageois, qui ne s’alimentent que grâce à une source à faible débit. En amont, les autorités ont inscrit plusieurs projets, dont certains d’envergure, mais le gel qui continue de frapper certains a vite fait déchanter plus d’un.