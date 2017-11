Tiaret : Les étudiants de l’Institut paramédical en grève

Réagissez

Cela fait 3 jours que plus de 200 internes de l’Institut national de formation paramédicale de Tiaret sont en grève pour un problème lié à la restauration.

Selon nos sources, les protestataires, qui ont refusé de prendre leurs repas trois jours durant, exigent un meilleur menu et déplorent l’absence de l’internet et des excursions, alors que le directeur de la santé de wilaya, joint hier par téléphone, parle plutôt de «repas consistants, sains et de qualité jusque-là servis par cet établissement.

«Sinon comment expliquez-vous, renchérit-il, que des étudiants rechignent à prendre de la soupe, de la salade assaisonnée de thon et un dessert en plus si ce n’est de la gâterie, à moins que cette grogne ne cache quelque chose».

Le DSP, qui dit avoir été informé, laisse pour le moment le directeur qui est autonome dans sa gestion décider de la suite à donner à cette grogne. Le responsable concerné a invité les étudiants à une discussion hier pour trouver une issue à ce problème qui n’a pas touché l’aspect pédagogique.