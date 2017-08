Tiaret : Les bénéficiaires des logements sociaux connus le 20 août

Réagissez

après de multiples et vagues communiqués sur fond de promesses, le chef de l’exécutif annonce l’affichage d’une liste de bénéficiaires du programme de 2600 logements sociaux au niveau du chef-lieu dans dix jours.

«La liste, à vrai dire, comporte 2416 bénéficiaires et une liste additive de 2184», précise Mohamed Guesmi, le chef de daïra de Tiaret. Le communiqué qui nous est parvenu, jeudi, semble suggérer que l’affichage de la liste attendue depuis 4 années le sera en marge des festivités du 20 aout. La même source indique que «les autorités s’attèlent à rendre les sites où ont été réalisés 7000 logements à Tiaret offrant toutes les commodités à pas moins de 40.000 âmes appelées à se déplacer sans que cela ne leur cause de désagréments». Cela passe par la réalisation de tous les réseaux, voies de communications, structures sanitaires, sécuritaires et scolaires, entre autres. Le communiqué de la wilaya précise que le wali et son staff se sont rendus jeudi sur trois sites (Zmala, route de Sougueur et Mezguida) devant recevoir les heureux bénéficiaires.

Avant d’annoncer sa décision de rendre publique la liste des 2600 logements, le wali a rappelé que certains indus bénéficiaires ont été exclus de la liste et prévient les potentiels mécontents de sa disponibilité à recueillir leurs doléances motivées pour en faire bénéficier le cas échéant des personnes de la liste additive. Pour ce faire, une cellule composée de 9 cadres de la wilaya a été mise sur place pour recevoir, éventuellement, les recours. «Auparavant, ajoute le chef de daïra, il a fallu traiter depuis une année pas moins de 47.000 demandes pour n’en laisser, après contrôle et assainissement, que 13.000 demandeurs éligibles». Entre temps, beaucoup de demandes ont été rejetées car certains sont décédés ou ont fait de fausses déclarations.