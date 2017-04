Tiaret : Les auteurs d’un kidnapping écroués

Réagissez

Sept malfaiteurs, des repris de justice notoires, âgés de 20 à 25 ans, ont été placés sous mandat de dépôt pour avoir participé au rapt d’un jeune étudiant au centre-ville de Tiaret qu’ils ont emmené dans une habitation de la cité Khaldaoui Abdelwahab (El Graba), pour tenter de rançonner son père, en contrepartie de sa délivrance. Appelé sur son téléphone par les ravisseurs, le père a vite fait d’alerter la police, qui, après avoir localisé l’appel et le lieu du rapt, a dépêché une équipe de la BRI qui a cerné l’habitation, délivré l’étudiant et mis la main sur ce dangereux gang, jusque-là auteur de plusieurs méfaits. L’acte est loin d’être banal, dans une ville gagnée par la violence et son corollaire de rapts, suivis pour certains de violences inouïes, comme un cas récent qui a eu pour cadre le port sec en cours de réalisation à la sortie sud de Tiaret.