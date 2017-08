Tiaret : Le wali rassure ses concitoyens…

Réagissez

Abordé à sa sortie du Monarchy, une somptueuse structure touristique inaugurée officiellement en marge des festivités du 20 Août, Abdeslam Bentouati s’est dit «satisfait que certains investisseurs se donnent à fond pour offrir de la qualité à leurs clients» et n’a pas manqué de «louer l’implication du privé national dans le développement local». Pour le chef de l’exécutif de la wilaya de Tiaret, qui savait que ses concitoyens attendaient impatiemment l’affichage de la liste de 2600 logements sociaux, a affirmé qu’«aucun demandeur éligible au logement social ne sera lésé» et que des réponses individuelles seront remises à tout éventuel plaignant, arguant de son approche liée à l’excellence dans le travail non sans prévaloir la qualité. «2017 sera en effet l'année de la qualité de tout ce qu’on entreprendra».