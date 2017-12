Tiaret : Le parc sportif Kaïd Ahmed sera réhabilité

Réagissez

En marge de sa visite au parc omnisports Kaïd Ahmed (ex-Stade la Fraternité), le chef de l’exécutif local a promis de mettre le paquet en affichant publiquement sa volonté d’allouer jusqu’à 500 millions de dinars pour la réhabilitation de ce parc sportif et subséquemment de sa pelouse détériorée.

Une pelouse qui supplantera celle en gazon naturel réalisée et inaugurée un certain 24 avril 1987 et qui permettra à l’équipe de la JSMT de recevoir ses hôtes dans cette structure adéquate qui offre plus de commodités et de sécurité que le stade communal Aït Abderrahim Ahmed. Selon les interlocuteurs du wali, «le cahier des charges concernant la pelouse en synthétique de dernière génération a été élaboré et ne reste que le lancement des procédures pour que les travaux démarrent au plus vite».

M. Bentouati a donc promis de mettre le paquet pour une remise à niveau qui concernera, outre la pelouse, la pose de sièges, la réfection des vestiaires déjà fonctionnels, les structures annexes devant servir aux sports collectifs, le stade réplique, ainsi que les locaux sous-gradins. En plus des stades réalisés ou en cours dans les grands centres urbains, vingt autres stades de proximité vont être réalisés dans différents endroits de la ville de Tiaret.