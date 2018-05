Tiaret : Le conservateur foncier de Rahouia relevé de ses fonctions

Réagissez

Le conservateur foncier de Rahouia qui englobe aussi les localités d’Oued-Lilli et Mechraa-Sfa, a été relevé de ses fonctions, avons-nous appris, hier, de source responsable. Cette dernière nous apprend que ce fonctionnaire «s’est rendu coupable d’une gestion contestée de certains dossiers dont celui liant deux hommes d’affaires à propos de la propriété de parcelle de terre au lieu-dit Kbouba». Entre autres griefs reprochés à ce responsable dans cette entité administrative stratégique et qui plus est dans une région où les problèmes du foncier restent récurrents, un dossier en instance de jugement est devant le tribunal, section foncière. La brigade économique et financière relevant de la SPWJ nous a déjà confirmé l’information sur l’ouverture d’une enquête depuis quelques mois mais la tutelle saisie par sa hiérarchie a anticipé en sanctionnant ce responsable qui devra répondre incessamment de ses actes devant la justice.