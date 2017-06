Tiaret : Large mouvement de grève à la SNVI

Réagissez

Ce complexe qui emploie 700 travailleurs vit dans un contexte marqué par un conflit latent entre membres du même syndicat.

«Celui-ci est désormais divisé entre deux factions et nous procédons ces jours-ci à régler ce problème», a fait savoir le secrétaire général de l’union territoriale joint, hier, par téléphone. L’une des deux parties le soutient dans ses démarches et l’autre le désavoue jusqu’à ce que l’union territoriale soit parvenue à un compromis avec les travailleurs pour calmer les esprits. La SNVI de Tiaret qui avait rompu son contrat de partenariat avec le consortium franco-allemand BTK-Bein, a bénéficié, l’année dernière, d’une subvention d’un milliard de dinars au titre de l’investissement pour la période 2016-2018 qui vient s’ajouter à d’autres enveloppes précédemment dégagées, a-t-on appris en marge des festivités de la fête du travail par la voix du patron de la centrale syndicale, Abdelmadjid Sidi Said, en visite à Tiaret. Les responsables avaient souligné que ce montant s’inscrivait dans le cadre du plan de développement de la SNVI.

Un plan devant permettre une production de 1268 véhicules pour l’année 2017 avec la signature de contrats avec des clients privés et publics permettant de réaliser cette année un chiffre d’affaires de 558 millions DA, dans le cadre de la diversification de sa gamme de produits et de l’élargissement de l’investissement. La direction technique chargée de développer les produits a lancé une étude pour définir les différentes gammes prisées sur le marché national. L’unité d’Aïn Bouchekif a lancé sa production en 1982 avec une capacité productive de 8940 véhicules dont 6960 portés et 1980 tractés.