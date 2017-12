Tiaret : La «Promenade des bois» bientôt réceptionnée

Réagissez

La Promenade des bois, au cœur de la forêt dite «des pins», sur les hauteurs de la ville, est en train de prendre forme à Tiaret.

«L’ouverture de la piste sur près de 10 kilomètres menant du parc de loisirs ‘‘Rostom Parc’’ jusqu’à la jumenterie Chaou-Chaoua a été entreprise par la Conservation des forêts, en collaboration avec la direction des travaux publics», dira le conservateur, M. Adjib. Ce responsable ajoute que «pour préserver le caractère naturel des lieux, on projette de réaliser une piste en gazon ou en terre battue dès lors que les travaux de terrassement et de nivellement auront été entrepris». Notre interlocuteur fait savoir qu’après «la proposition au secrétariat du gouvernement d’en faire une forêt récréative, on passera à la seconde étape qui consiste en un appel à manifestation d’intérêt aux éventuels investisseurs».

Une projection environnementale qui devrait, tout en épousant les contours extérieurs de l’actuelle forêt des pins, surplomber les beaux paysages alentour, dont le majestueux col de Guertoufa et sa pierre du sacrifice, le plan d’eau qui donne sur la vallée d’Oued Lilli, pour s’achever sur les vastes plaines des Ouled Boughedou et le djebel Guezoul, pour s’achever sur le beau site où est implanté le haras national «Chaou-Chaoua» et, au-delà, à perte de vue sur les monts de l’Ouarsenis. «Là où les promeneurs pourront s’oxygéner et surtout s’offrir un beau et majestueux spectacle», n’a cessé de répéter le chef de l’exécutif, qui entend ainsi rendre à Tiaret son lustre, tant aux attentes nombreuses des citoyens, il y a de l’intérêt de certains investisseurs qui auraient montré leur disponibilité à s’inscrire dans la démarche.