Tiaret : La justice rouvre le dossier de l’entreprise de transport

Pas moins de 37 personnes entre cadres, employés du personnel technique et même des retraités de l’Entreprise de transport de Tiaret (E.T.T.) ont été entendus par le juge d’instruction près le tribunal de Tiaret pour une affaire liée à la gestion du magasin de pièces détachées et dont le préjudice causé serait de l’ordre de plus de 5 millions de dinars.

L’affaire, qui remonte à 2011, a valu au magistrat instructeur d’auditionner plusieurs personnes comme témoins pour être finalement accusées. L’E.T.T, cette entreprise publique qui avait été gérée par l’actuel directeur des transports de la wilaya, est passée par des turbulences qui ont valu à son premier directeur d’être accusé, avant son limogeage sur fond de grèves et d’accusations mutuelles. La dernière grogne, à l’issue d’un long débrayage, a amené les pouvoirs publics à réquisitionner des moyens de transport du privé pour ne pas pénaliser les nombreux usagers.

La grève déclenchée sans préavis a été qualifiée, selon le directeur des transports, d’«opération de déstabilisation à répétition qui cache mal les intentions d’un petit groupe au sein de l’entreprise», au moment où les 200 employés de l’entreprise étaient affairés avec le renouvellement de la section syndicale et l’entame de discussions pour la convention collective. Un audit avait été commandé pour situer les responsabilités et tout récemment un nouveau directeur a été désigné.