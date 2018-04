Tiaret : La gestion des psychotropes en débat

Réagissez

«Le Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine (SNAPO) œuvre pour que certaines lois soient abrogées, car, en plus de certaines ambiguïtés dans l’application de certains textes, le pharmacien d’officine a été trop longtemps la victime d’un phénomène aujourd’hui mondial et récurrent qui est celui de la gestion des psychotropes», a déclaré Abed Fayçal, vice-président du Snapo en marge de la journée d’étude sur la réglementation des psychotropes en milieu pharmaceutique et la fiscalité organisée par le bureau de wilaya à l’hôtel Bouazza, jeudi dernier.

Après la communication sur les psychotropes, les invités ont eu droit à un cours magistral sur la fiscalité par l’expert Ibrahim Hammadou. Deux thématiques d’une brûlante actualité suivies attentivement par l’auditoire, d’autant que certains aspects liés soit à la dispense de psychotropes soit à la fiscalité induite, notamment par la loi de finances 2018, ont suscité l’intérêt de tous.

Globalement, «ce séminaire entre dans le cadre de la formation continue», dira le conférencier, qui ajoute que «la sensibilisation autour des psychotropes est devenue une urgence de par la méconnaissance de la réglementation, d’où des conséquences trop souvent imprévisibles et lourdes à supporter».

La loi 05/18, qui punit et sanctionne tout contrevenant, est trop souvent induite par de mauvaises interprétations si ce n’est par méconnaissance.

Tout cela a valu au Snapo de faire un travail communicationnel en direction des partenaires concernés dont quatre ministères. «Aujourd’hui, dira Abed Fayçal, il y a urgence à amender la loi et subséquemment certains textes devenus obsolètes par le temps» et d’enchaîner qu’en plus «de l’application de cette loi scélérate, les pharmaciens ont payé un lourd tribut». Il a aussi interpellé sur certains sujets de l’actualité nationale et a réaffirmé que son entité a été parmi les premières à dénoncer les médicaments des cabas et le scandale du complément alimentaire dit RNB.

S’agissant de l’activité propre du pharmacien dans son officine et en réponse à une de nos questions, Fayçal Abed a été catégorique : «En plus des lois 85/05 et 92/076, le gestionnaire de l’officine ne peut être que le pharmacien lui-même car étant pénalement, civilement et professionnellement responsable en cas d’abus ou d’infraction.»

On retiendra de cette rencontre que «l’amendement de la loi reste vivement souhaité car les 11 000 pharmaciens du pays travaillent entourés d’une noria de textes, d’où souvent l’empiètement dans les attributions des organes de contrôle», comme l’a suggéré un intervenant. Et à un autre de renchérir qu’en tant qu’acteurs de la santé, «on n’est pas, seuls, habilités à juguler ce phénomène des psychotropes mais cela nécessite beaucoup d’autres acteurs, services de sécurité, mouvements associatifs et autres».

En conclusion, il a été souhaité l’actualisation de cette nomenclature des 92 produits sensibles, car il est admis que «même certains médicaments, à l’exemple du paracétamol, ou même de la vitamine C, pris en surdosage, pourraient avoir des conséquences sur la santé humaine».