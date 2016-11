Réagissez

Le siège de l’APC de Tiaret

Certains ont vite qualifié cette cession des biens communaux de «scandale» car l’APC aurait dû «bien ficeler l’opération» avant de lancer l’avis de cession par soumission.

Grosse affluence dans la grande salle de l’hôtel de ville. Et pour cause : l’assemblée venait de procéder, récemment, à l’ouverture des plis concernant un des nombreux édifices publics qui, bien que loué moyennant de modiques sommes à des jeunes, n’arrivait pas à être rentabilisé. L’un des huit soumissionnaires proposa 12 millions de dinars/an pour le marché dit «des 133 locaux», mais une soumission entachée d’irrégularités, selon les élus de l’APC, car «les Domaines n’ont pas encore procédé au transfert du bien à l’APC».

Certains ont vite fait de crier au scandale car l’assemblée aurait dû, avant de lancer l’avis de cession par soumission, «bien ficeler l’opération». Une opération accueillie plutôt favorablement par beaucoup d’élus que nous avons rencontrés, hier, à la mairie où l’on s’attelle à céder beaucoup de biens immobiliers comme les deux crèches (celle dite Belaid et Diar Echems), les salles de spectacles comme le Vox et le Rex, des locaux dans la banlieue Karman, les marchés de proximité de la cité Teffah et du quartier Cadat.

En tout, une dizaine de cahiers des charges ont été établis, avons-nous constaté sur place, en présence du secrétaire général, Larbi Bekheira. Une nouvelle ère semble donc s’ouvrir avec cette austérité qui s’installe avec fracas. L’APC du chef-lieu de wilaya a beaucoup de biens qui lui permettraient de renflouer relativement les caisses, «mais en l’absence d’un sommier de consistance, le succès reste tout aussi relatif», tempère Larbi Bekheira. «La problématique aurait dû amener l’APC à recourir à une large consultation», fait savoir un élu en rupture de ban.