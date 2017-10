Réagissez

«Le nombre de demandes de départ à la retraite a diminué de 80% par rapport à l’année 2016, et ce, dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance 97/13, qui met fin à la retraite proportionnelle», a déclaré Kadari Khaled, directeur de la CNR, en marge de l’inauguration d’un siège flambant neuf.

Il ajoute que «désormais, nos services ne traitent que 15 à 20 dossiers par jour, après avoir culminé avec 150 dossiers/jour. L’heure n’étant pas aux bilans mais à l’euphorie avec ce joyau…ou plutôt la délivrance pour cette Caisse nationale des retraites après des années passées à travailler dans des conditions intenables».

La nouvelle bâtisse, réalisée en R+1 a été donc inaugurée, hier, par les responsables au profit des travailleurs et des 72000 retraités de cette caisse. Le bâtiment, très moderne, spacieux et avenant, s’étale sur 800 m2 et dispose de dizaines de bureaux, de 4 logements de fonction, d’un sous-sol.

Notre interlocuteur semblait fier de cet acquis, mais a quand-même tenu à rappeler, outre les missions classiques de la caisse, la disponibilité d’un personnel disséminé à travers cinq centres d’accueil et d’orientation implantés dans les grandes daïras pour accompagner certains retraités dans les démarches administratives et autres.

S’agissant de la domiciliation de certains retraités, M. Kadari a fait savoir que seuls 4200 sur les 72000 ont choisi une banque pour les virements, alors que les autres ont préféré se maintenir au niveau des postes par le truchement des CCP. Pour rappel, l’ex-siège de direction va servir de salle d’archives, sachant que la CNR travaille sur des dossiers numérisés datant de 1965.