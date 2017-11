Réagissez

Beaucoup de candidats ayant participé à un concours de recrutement d’agents administratifs et d’agents d’entretien, au niveau de l’annexe de l’UFC à Sougueur, se sont plaints de l’agissement d’un responsable, chef de service à l’UFC de Tiaret.

Les candidats venus des régions de Sougueur, Aïn Dheb et Tiaret, qui se sont bel et bien présentés en mars 2017 pour concourir au niveau du lycée Route de Feidja, ne voient pas l’issue finale de cet examen et sont restés ballottés de promesse en promesse pour découvrir en fin de compte qu’ils ont été lésés.

«Le plus étrange dans l’affaire, diront nos interlocutrices venues à notre rédaction, c’est que des résultats verbaux nous ont été annoncés et des procès-verbaux signés». Ayant vainement attendu une convocation pour occuper les postes, les candidats n’ont pu que constater les dégâts. Certains parents d’élèves, à l’exemple de B. Moulay, ont été jusqu’à demander à voir le directeur de l’UFC à Tiaret. En vain.

Contacté pour nous donner sa version des faits, Attallah Smaïli, directeur de l’UFC, a fait savoir que «le chef de service mis en cause avait démissionné» et que «si un concours devait se tenir, c’est dans l’enceinte même de l’UFC». Des propos que contredisent les plaignants qui, unanimes, exigent une commission d’enquête pour faire la lumière sur ce scandale et situer les responsabilités, d’autant que des témoins existent.

Une plainte a été, d’ailleurs, déposée au niveau du procureur de la République près le tribunal de Sougueur et l’enquête confiée à la police judiciaire de la sureté de daïra de Sougueur. Par là même, les candidates flouées exigent la restitution des lourds dossiers remis à ce chef de service, qui aurait manœuvré au nom de l’UFC. Cela intervient, malheureusement, à un moment où l’UFC est fourvoyée à l’échelle nationale dans un problème concernant les inscriptions.