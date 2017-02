Tiaret : L’ex- gare sera reconvertie en musée

Réagissez

L’idée de la création d’un musée d’art et d’histoire dans la ville de Tiaret semble faire son chemin.

Le wali, à l’issue d’une tournée, dit «y souscrire et de sauvegarder tous les vestiges afférent à l’ex- gare, notamment la locomotive, la draisine et le wagon toujours en place». Les activités liées à l’ex- gare ont été externalisées en 2002 du fait de l’absence de clientèle, notamment avec la désaffection de Naftal, l’OAIC et des commerçants alors que le rail avait jusque-là rendu d’énormes services sur les lignes Tiaret-Relizane et vers Mahdia. Bien que l’Etat ait engagé un énorme budget pour un maillage de l’Algérie par le rail et subséquemment de l’inscription de cette région des Hauts Plateaux de l’Ouest au diapason avec deux grands projets Saida-Tiaret-Tissemsilt et Relizane-Tiaret en cours, la décision de reconvertir l’ex- gare en un musée d’art et histoire, si elle venait à se concrétiser, sera salutaire si l’on juge par la structure datant du début du 19e siècle et qui présente un cachet avenant d’un style qui épouse les contours de l’art moderne et romain. L’ex- gare reste à tout point de vue un monument à préserver. Le site dont elle est entourée fait l’objet d’études devant permettre la réalisation d’équipements immobiliers et la réalisation d’une importante voie routière. Préserver cet édifice participe d’un travail de mémoire pour les générations présentes et à venir.