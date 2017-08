Tiaret : Ecroué pour avoir escroqué des commerçants

Réagissez

Après une série d’escroqueries commises à l’endroit de plusieurs commerçants et citoyens de Mascara, Relizane et Tiaret, H.A., un jeune âgé de seulement 26 ans, est finalement tombé dans les filets des services de sécurité qui agissaient suite à plus d’une trentaine de plaintes émises à son encontre, après des forfaitures qui lui ont valu de rouler plus d’une victime. «El foum» comme on le surnomme et qui réside dans le populeux quartier de Oued Ettolba, est tombé à l’issue d’un dernier acte contre sa dernière proie, un commerçant de la commune de Rahouia. Avec ce dernier, il venait de conclure un marché de dupes consistant en la fourniture de chaussures. L’escroc, qui agissait avec le même modus-vivendi a amené sa proie à déposer la marchandise chez un restaurateur et l’a priée de le suivre dans un autre quartier pour encaisser son dû. Entre-temps, l’escroc a vite fait d’enlever la cargaison et prendre la poudre d’escampette, laissant le commerçant groggy devant le restaurateur qui lui apprendra que son client a déjà pris possession des chaussures avant son arrivée. Le jeune escroc a été appréhendé et comparaîtra devant le tribunal de Tiaret, où ses victimes l’attendent de pied ferme.