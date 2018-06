Tiaret : Distribution de 1061 logements sociaux et ruraux

Réagissez

La distribution de clés de logements au profit de 511 personnes de 22 des 42 communes de la wilaya a été programmée hier, selon un communiqué officiel.

Une grande partie de la cérémonie se déroulera dans la commune de Sidi Abderrahmane (ex- Ouled Jrad), où M. Bentouati, accompagné des autorités locales, remettra les clefs à 230 bénéficiaires de la commune de Medrissa, 120 autres pour les habitants de Sidi Abderrahmane, 80 pour Rechaïga, 60 à Naima, 40 pour Sidi Bakhti et enfin 20 pour Aïn Bouchekif. 550 logements au total seront distribués à leurs bénéficiaires en ce mois béni de Ramadhan. Cela intervient au lendemain de la validation par la commission de recours de la wilaya des différentes commissions de distribution de daïra et parallèlement à la distribution de décisions d’affectation au profit de 511 personnes dans le cadre de l’habitat rural. Pour ce dernier segment, il est fait état de décisions d’affectation à 55 personnes pour Sidi Hosni et jusqu’à hauteur de 20 unités pour les autres communes. Certains n’ont toutefois pas digéré le fait d’affecter un faible quota pour leur localité à l’exemple de Ksar Chellala qui n’a pas eu la part belle…