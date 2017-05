Tiaret : Des militants des droits de l’homme harcelés

Réagissez

Une dizaine de personnes se disant militants des droits de l’homme, appuyées par des représentants locaux du RCD et du mouvement Rached, ont organisé, hier matin, face au siège de la Cour de justice de Tiaret, un mouvement de protestation contre «le harcèlement des militants», «pour la liberté d’expression et d’opinion» et contre «les poursuites engagées contre le président de la section locale de la LADDH, Ahmed Manceri».

Ce dernier devait être jugé en appel, hier, pour «falsification de documents» alors qu’il a été relaxé en première instance devant le tribunal. L’affaire, selon monsieur K.O., membre de la LADDH et du RCD présent au sit-in, a trait à «une plainte déposée par un syndicaliste du SNAPAP, une des ailes dissidentes, se disant floué après avoir vu apposer son nom dans une liste à son insu». Le sit-in observé, hier, n’a pas suscité une réaction des services de sécurité qui, bien que présents discrètement, ont laissé se désagréger la foule qui attirait beaucoup plus les curieux.